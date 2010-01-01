Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1...=10...,1...=60...,1...=100... .
Математика
Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1...=10...,1...=60...,1...=100... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сантиметр=10мм,1минута=60секундам,1метр=100сантиметрам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Can you say what worries you today? Do you think that your surroundings had a good effect on your physical development? Do you find oil industry to...
Українська література
У період від 1993 до 2010р. кількість населення України зменшилася на 6.4млн осіб.Частково це сталося за рахунок перевищення уміграції над іміграці...
Математика
на уроке 1/5часть времени была затрачена на проверку домашнего задания,1/3 часть на объяснение новой темы, а оставшееся время на решение задач. Как...