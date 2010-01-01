представьте ситуацию: вы встретили иностранца и вам надо определить к какому типу общества относится страна,из которой тот приехал. сформулируйте 10 вопросов,которые помогут наиболее точно это сделать
География
представьте ситуацию: вы встретили иностранца и вам надо определить к какому типу общества относится страна,из которой тот приехал. сформулируйте 10 вопросов,которые помогут наиболее точно это сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какая форма правления в его гос-ве. 2. Какова форма гос. уст-ва его гос-ва. 3. Какой полит. режим пробладает в его гос-ве. 4. В третьем вопросе ответом скорее всего будет : демократия , так что... если преобладает демократия, то: 5. Правовое ли гос-во. 6. Как называется у него власть: Законодательная 7. Исполнительная 8. Судебная 9. Навать черты этноса его гос-ва. 10. Описать социальные отношения его гос-ва.
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