Какими могут быть последствия распада многонационального государства на национальные?

География
Какими могут быть последствия распада многонационального государства на национальные?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последствия, скорее всего, будут негативные. Яркий пример тому - распад СССР. Могут начаться войны, разрухи, кризисы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
Ответить
Математика
стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стои...
Ответить
Математика
сумма двух чисел 84, а их частное- число 6. Найдите эти числа.
Ответить
Химия
Какая объем (н,у) воздуха для полные сжигания смесь 3 моли метан и 20 литра этана надо?
Ответить
География
представьте ситуацию: вы встретили иностранца и вам надо определить к какому типу общества относится страна,из которой тот приехал. сформулируйте 1...
Ответить