Какими могут быть последствия распада многонационального государства на национальные?
География
Какими могут быть последствия распада многонационального государства на национальные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последствия, скорее всего, будут негативные. Яркий пример тому - распад СССР. Могут начаться войны, разрухи, кризисы.
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