стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стоит гиря 2кг и сидят лисёнок и кролик. на другой стороне сидит медвежонок. носики ...

Математика

стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стоит гиря 2кг и сидят лисёнок и кролик. на другой стороне сидит медвежонок. носики всов сходятся.вопрос: на сколько кг килограмм кролик легче медвежонка?

Автор: Гость