стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стоит гиря 2кг и сидят лисёнок и кролик. на другой стороне сидит медвежонок. носики ...
Математика
стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стоит гиря 2кг и сидят лисёнок и кролик. на другой стороне сидит медвежонок. носики всов сходятся.вопрос: на сколько кг килограмм кролик легче медвежонка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лисенок весит 4 кг 4+2=6кг -лисенок и гиря 2кг значит кролик на 6 кг. весит легче. чем межвежлнок медвежонок весит 6кг+вес кролика
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