из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Математика
из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 - 4 = 8 мячей больше осталось, чем взяли. Ответ: на 8 мячей.
Гость:
12-4=8 на 8 мячей)
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