из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Математика

из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?

Автор: Гость