из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
Математика
из сетки с мечами взяли 4 мяча,и в ней ещё осталось 12 мечей.На сколько мячей больше осталось ,чем взяли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 - 4 = 8 мячей больше осталось, чем взяли. Ответ: на 8 мячей.
Гость:
12-4=8 на 8 мячей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
стоят двое весов. на одних весах с одной стороны стоит гиря 5кг., с другой стороны сидит лисёнок и гиря 1кг. на второрых весах с одной стороны стои...
Химия
География
представьте ситуацию: вы встретили иностранца и вам надо определить к какому типу общества относится страна,из которой тот приехал. сформулируйте 1...