что такое побудительные предложения
Русский язык
что такое побудительные предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это побуждение выпролнить названное действие
Гость:
Предложения, в которых мы побуждаем кого-либо к действию, приказываем, просим,- называются побудительными. Например: Говорите, пожалуйста, тише. Говорите тише!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какую тему из раздела "Фонетика" можно проиллюстрировать с помощью этих примеров? Гость хорошо.коли редко вхож. В доме ни одной книжки - плохи у х...
Физика
Українська література
Алгебра
утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?