что такое побудительные предложения

Русский язык
что такое побудительные предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это побуждение выпролнить названное действие
Гость:
Предложения, в которых  мы побуждаем кого-либо к действию, приказываем, просим,- называются побудительными. Например: Говорите, пожалуйста, тише. Говорите тише!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какую тему из раздела "Фонетика" можно проиллюстрировать с помощью этих примеров?  Гость хорошо.коли редко вхож. В доме ни одной книжки - плохи у х...
Ответить
Физика
санки скатились с горы за 60 секунд. С каким ускорением двигались санки,если длина горы 36 метров?
Ответить
Українська література
какой материк пересекается экватором в северной части
Ответить
Алгебра
утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?
Ответить
География
Какими могут быть последствия распада многонационального государства на национальные?
Ответить