Вставьте знаки действий,чтобы получилось верное равенство: 40+15 ? 17=72; 40 ? 15 ? 17=42;
Математика
Вставьте знаки действий,чтобы получилось верное равенство: 40+15 ? 17=72; 40 ? 15 ? 17=42;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+15+17=72 40-15+17=42
Гость:
40+15+17=72 40-15+17=42
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