Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы:   1) отобрать куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как л...

Гость: Гость:

Я считаю, что первый, т.к. человек показывает своё превосходство, доминирование над другим индивидом. Кончно можно пойти на мировую и завершить всё пятым вариантом, но всё же мнения в игре разойдутся рано или поздно, и снова произойдёт конфликт между индивидами. Четвёртый вариант я считаю не правильным, т.к. индивид(первый ребёнок) признаёт своё поражение, что в последующей взрослой жизни не даст ему развиваться, как личности. Так что... первый.