Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы:   1) отобрать куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как л...

География
Определите тип поведения маленьких детей, поссорившихся из-за куклы:   1) отобрать куклу силой 2) поломать куклу, разделив ее на части 3) выбросить куклу 4) отдать куклу сопернику 5) обсудить, как играть вместе Дай совет, как лучше всего поступить. Объясни, почему этот способ наилучший.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что первый, т.к. человек показывает своё превосходство, доминирование над другим индивидом. Кончно можно пойти на мировую и завершить всё пятым вариантом, но всё же мнения в игре разойдутся рано или поздно, и снова произойдёт конфликт между индивидами. Четвёртый вариант я считаю не правильным, т.к. индивид(первый ребёнок) признаёт своё поражение, что в последующей взрослой жизни не даст ему развиваться, как личности. Так что... первый.
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