1.Появились опёнки,отщебетали пичужки-лето кончилось.2.Сухое и жаркое летопредвещает морозную и малоснежную зиму.3.Если осень стоит ненастная,будет дождливая весна.4.Если сентябрь стоит холодный,в марте сойдет снег.5.Осенью гус...

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1.Появились опёнки,отщебетали пичужки-лето кончилось.2.Сухое и жаркое летопредвещает морозную и малоснежную зиму.3.Если осень стоит ненастная,будет дождливая весна.4.Если сентябрь стоит холодный,в марте сойдет снег.5.Осенью гусь летит-будет дождь,а лебедь-будет снег.                 Задание:Спишите сначала предложения,в которых есть сочетания глаголов с существительными в косвенных падежах,затем остальные предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Сухое и жаркое летопредвещает морозную и малоснежную зиму. 4. Если сентябрь стоит холодный,в марте сойдет снег       1.Появились опёнки,отщебетали пичужки-лето кончилось.3.Если осень стоит ненастная,будет дождливая весна.5.Осенью гусь летит-будет дождь,а лебедь-будет снег   (не перепутайте слово "осенью" - это не творительный падеж слова "осень", а наречие!)    
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