В ряде зарубежных стран - Австрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, многих государствах Латинской Америки - выборы являются обязательными. За неучастие в выборах предусмотрен штраф, а в Греции и Турции - лишение свободы.1...

Гость: Гость:

1)Из-за массовой неявки избирателей могут сорваться выборы,такая ситуация ставит государство и политически активных граждан в трудное положение,вынуждает власти снижать норму явки избирателей тем самым придает результатам выборов внешне менее демократический характер, усиливает политическую нестабильность в обществе, ослабляет и деформирует связь государства с народом. 2) Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если человек считает себя гражданином своего государства, а не просто жителем страны. Отказ от выбора - это тоже выбор. Но при этом политический выбор за вас сделают другие, те, кто пришел и проголосовал. Необходимость участия в выборах состоит в том что от людей которых выбирают во многом зависит жизнь самих избирателей.