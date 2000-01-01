Чему равна масса тела, движущегося с ускорением 3,5 м/с2, если на него действует сила равная F=7kH?

Физика

Чему равна масса тела, движущегося с ускорением 3,5 м/с2, если на него действует сила равная F=7kH?

Автор: Гость