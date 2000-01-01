Чему равна масса тела, движущегося с ускорением 3,5 м/с2, если на него действует сила равная F=7kH?

Физика
Чему равна масса тела, движущегося с ускорением 3,5 м/с2, если на него действует сила равная F=7kH?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                  Решение: F = 7кН = 7000Н               по ІІ закон Ньютона а = 3,5м/с2                      F = m·a => m = F / a = 7000Н / 3, 5м/с2 = 2000кг m – ?
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