запишите глаголы-исключения в начальной форме, затем в форме 2-го и 3-го лица единственного числа
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запишите глаголы-исключения в начальной форме, затем в форме 2-го и 3-го лица единственного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гнать гонишь гонит держать держишь держит смотреть смотришь смотрит видеть видишь видит дышать дышишь дышит слышать слышишь слышит ненавидеть ненавидишь ненавидит обидеть обидишь обидит терпеть терпишь терпит зависеть зависишь зависит вертеть вертишь вертит
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