Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км, а машине с техниками 120 км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на три часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнутся, как...

Математика

Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км, а машине с техниками 120 км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на три часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнутся, как только приедут судьи. Во сколько начнутся соревнования, если автобус выехал в 8 утра и будет ехать до Голубых Елей без остановки?

Автор: Гость