Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км, а машине с техниками 120 км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на три часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнутся, как...

Математика
Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км, а машине с техниками 120 км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на три часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнутся, как только приедут судьи. Во сколько начнутся соревнования, если автобус выехал в 8 утра и будет ехать до Голубых Елей без остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость движения и автобуса, и автомобиля   автобусу что бы приехать в поселок потребуется время  300/х автомобилю            -                                                    120/х  их скорость будет 300/х -120/х =3 (часа)   х=(300-120)/3= 60 км\час автобус пробудет в пути    300/60= 5 час. Соревнования  начнуться    в  8+5= 13 час.00 мин.  
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