для обложки альбома из картона вырезают прмоугольник длиной 4 дм и шириной 3 дм сколько квадратных дециметров картона пойдёт на 5 таких альбомов?
Математика
для обложки альбома из картона вырезают прмоугольник длиной 4 дм и шириной 3 дм сколько квадратных дециметров картона пойдёт на 5 таких альбомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4=12дм² на 1 альбом 12*5=60дм² на 5 альбомов
Гость:
1) найдём площадь обложки 4*3=12 кв дм 2)сколько понадобится картона на 5 обложек? 12*5=60 кв дм
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