для обложки альбома из картона вырезают прмоугольник длиной 4 дм и шириной 3 дм сколько квадратных дециметров картона пойдёт на 5 таких альбомов?

Математика

для обложки альбома из картона вырезают прмоугольник длиной 4 дм и шириной 3 дм сколько квадратных дециметров картона пойдёт на 5 таких альбомов?

Автор: Гость