воду какой массы можно нагреть от 0 до 60 градусов,сообщив ей количество теплоты 500кДж?
Физика
воду какой массы можно нагреть от 0 до 60 градусов,сообщив ей количество теплоты 500кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле удельной теплоёмкости вещества Q=cm(t1-t2) Дано Формула Решение 500=4200*?м*60-0= 500=4200*60*m Q=cm(t1-t2) 500=252 кДж Q=500 кДж m=1.9841269 или округл(нно 2,0 г или кг с воды=4200ДЖ t-60 m-?
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