угол между диагоналями прямоугольника=80 .найдите угол между диагональю и меньшей стороной
Геометрия
угол между диагоналями прямоугольника=80 .найдите угол между диагональю и меньшей стороной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника=180 (180-80)/2=50 - угол между диагональю и меньшей стороной
Гость:
Образуется равнобедренный треугольник, боковые стороны которого половины диагоналей. Тогда углы между диагональю и стороной равны (180 - 80)/2 = 50°
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