До обеда тракторист вспахал а га ,а после обеда- b га.Площадь вспаханная за день составила 3\5 всей пашни.Какова площадь всей пашни?(а=8,b=7)

Гость: Гость:

За день тракторист вспахал a + b га. Поскольку это составляет 3/5 пашни, то общая площадь пашни равна S = (a + b) / 3/5 = 5 * (a + b) / 3 га. При а = 8 и b = 7 S = 5 * (8 + 7) / 3 = 75 / 3 = 25 га.