До обеда тракторист вспахал а га ,а после обеда- b га.Площадь вспаханная за день составила 3\5 всей пашни.Какова площадь всей пашни?(а=8,b=7)

Математика
До обеда тракторист вспахал а га ,а после обеда- b га.Площадь вспаханная за день составила 3\5 всей пашни.Какова площадь всей пашни?(а=8,b=7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день тракторист вспахал  a + b га. Поскольку это составляет  3/5 пашни, то общая площадь пашни равна   S = (a + b) / 3/5 = 5 * (a + b) / 3 га. При  а = 8  и  b = 7   S = 5 * (8 + 7) / 3 = 75 / 3 = 25 га.
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