К празднику 200 первоклассникам раздали воздушные шарики - каждый получил по три шарика: красный, желтый и зеленый. Могут ли первоклассники так поменяться друг с другом шариками, чтобы у каждого стало по три шарика одинакового ...

Гость: Гость:

Нет не могут. Шариков каждого цвета по 200 шт. 200 на 3 нацело не делится. 200/3 = 66 целых и 2 в остатке. Т.е., например, у 66 первоклассников будет по три красных шарика, а у одного только два.