К празднику 200 первоклассникам раздали воздушные шарики - каждый получил по три шарика: красный, желтый и зеленый. Могут ли первоклассники так поменяться друг с другом шариками, чтобы у каждого стало по три шарика одинакового ...
Математика
К празднику 200 первоклассникам раздали воздушные шарики - каждый получил по три шарика: красный, желтый и зеленый. Могут ли первоклассники так поменяться друг с другом шариками, чтобы у каждого стало по три шарика одинакового цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не могут. Шариков каждого цвета по 200 шт. 200 на 3 нацело не делится. 200/3 = 66 целых и 2 в остатке. Т.е., например, у 66 первоклассников будет по три красных шарика, а у одного только два.
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