В большой клетке попугаев в 2 раза больше,чем в маленькой,а в маленькой на 5 попугаев меньше,чем в большой. Вопрос:Сколько попугаев в большой клетке?
Математика
В большой клетке попугаев в 2 раза больше,чем в маленькой,а в маленькой на 5 попугаев меньше,чем в большой. Вопрос:Сколько попугаев в большой клетке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмем ща х клетку и решаем ур-ем х+5 и х*5 получается так- 10 в большой,5 в маленькой Проверка: 10:5=2 10-5=5
Гость:
допустим, в большой клетке 2х попугаев, тогда в маленькой 2х-5, получаем в маленькой 5 попугаев, а в большой 2*5=10 попугаев
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