В большой клетке попугаев в 2 раза больше,чем в маленькой,а в маленькой на 5 попугаев меньше,чем в большой. Вопрос:Сколько попугаев в большой клетке?

Математика

В большой клетке попугаев в 2 раза больше,чем в маленькой,а в маленькой на 5 попугаев меньше,чем в большой. Вопрос:Сколько попугаев в большой клетке?

Автор: Гость