Сумма чисел 7 и 6 уменьшить на 10
Математика
Сумма чисел 7 и 6 уменьшить на 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма это: 7+6=13 уменьшить значит отнять: 13-10=3
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