Составить небольшой текст (5-6)предложений на тему "наши спортсмены" использовать такие слова: Анна,Жанна,Инна,Кирилл,Филипп,бассейн,кросс,кроссовки,хоккей,хоккеист,коллектив,килограмм.

Гость: Гость:

В нашем классе есть много спортсменов.Анна хорошо играет в волейбол,Жанна в баскетбол.Так же есть хоккеист Филипп-он играет в хоккей лучше всех в школе.А Кирилл купил себе новые кроссовки,ведь он сегодня бежит кросс.Девочка Инна отлично плавает,она много тренируется и ходит в бассейн.Главный приз в соревнованиях будет кубок и килограмм конфет,поэтому этот коллектив очень старается.