Составить небольшой текст (5-6)предложений на тему "наши спортсмены" использовать такие слова: Анна,Жанна,Инна,Кирилл,Филипп,бассейн,кросс,кроссовки,хоккей,хоккеист,коллектив,килограмм.
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Составить небольшой текст (5-6)предложений на тему "наши спортсмены" использовать такие слова: Анна,Жанна,Инна,Кирилл,Филипп,бассейн,кросс,кроссовки,хоккей,хоккеист,коллектив,килограмм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем классе есть много спортсменов.Анна хорошо играет в волейбол,Жанна в баскетбол.Так же есть хоккеист Филипп-он играет в хоккей лучше всех в школе.А Кирилл купил себе новые кроссовки,ведь он сегодня бежит кросс.Девочка Инна отлично плавает,она много тренируется и ходит в бассейн.Главный приз в соревнованиях будет кубок и килограмм конфет,поэтому этот коллектив очень старается.
Гость:
в нашем классе много спортсменов.анна отлично плавает.мы видели это в нашем дворце спорта.жанна тоже великолепно плавает.инна учавствуетво всех кросс-нациях и почти всегда занимает призовые места.кирилл успешно играет в волйбол.филлип играет в хоккей.он отличный хоккеис детско-юнешской команды. у нас очень дружный коллектив.
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