из деревни вышел пешеход,а через 2 ч. в том же направлении выехал велосипедист.скорость велосипедиста 10км\час,а скорость пешехода 5км\час.через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Математика

из деревни вышел пешеход,а через 2 ч. в том же направлении выехал велосипедист.скорость велосипедиста 10км\час,а скорость пешехода 5км\час.через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Автор: Гость