из деревни вышел пешеход,а через 2 ч. в том же направлении выехал велосипедист.скорость велосипедиста 10км\час,а скорость пешехода 5км\час.через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
Математика
из деревни вышел пешеход,а через 2 ч. в том же направлении выехал велосипедист.скорость велосипедиста 10км\час,а скорость пешехода 5км\час.через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5=10км пройдет пешеход за 2часа 10-5=5км/ч разница в скорости 10/5=2часа велосипедист догонит пешехода
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