найдите углы ромба, если одна из его диагоналей образует с его стороной угол равный 70 градусам
Геометрия
найдите углы ромба, если одна из его диагоналей образует с его стороной угол равный 70 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба являются его биссектрисами, поэтому у ромба 2 угла по 2 * 70 = 140 градусов и 2 угла по 180 - 140 = 40 градусов.
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