объясните,в чем заключается проводящая функция спинного мозга.
Биология
объясните,в чем заключается проводящая функция спинного мозга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ЦНС состоит из головного и спинного мозга. 2. Спинной мозг состоит из белого и серого вещества. Вверху спинной мозг соединяется с головным мозгом, внизу оканчивается пучком отходящих от него нервов. 3. Нервные импульсы по восходящим путям идут в головной мозг из серого вещества спинного мозга, а нервные волокна идущие вниз, образуют нисходящие проводящие пути. С помощью нисходящих путей нейроны головного мозга контролируют работу спинного мозга. 4. В спинном мозге замыкается огромное количество рефлекторных дуг. Они регулируют как соматические, так и вегетативные функции. 5. Спинной мозг выполняет две важные функции: проводящую – передает сигналы, идущие в головной мозг и из головного мозга, - и служит рефлекторным центром.
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