найти прериметр ромба ABCD, если угол A=60 градусов, BD=17 см

Геометрия
найти прериметр ромба ABCD, если угол A=60 градусов, BD=17 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если острый угол ромба 60 градусов, то его меньшая диагональ равна стороне. Тогда АВ = 17 см, а периметр  Р = 4 * АВ = 4 * 17 = 68 см.
Гость:
Дано:  ABCD- ромб, А=60⁰,  BD=17 см Найти P ABCD-? Решение: Рассмотрим треугольник ABD: АВ=AD(т.к это стороны ромба  ABCD), следовательно А=D=(180-60)/20=60° Итак, углы треугольника ABD равны, значит он равносторонний. Следовательно AB=BD=17.  Р ABCD= 4АВ Р ABCD= 4·17=68см. Ответ. Периметр ромба  ABCD равен 68см.
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