слова с ь или без ь из-за туч,превозмоч,стереч,разговариваеш,катаеш ся,из-за крыш,плач те,реж те,
Русский язык
слова с ь или без ь из-за туч,превозмоч,стереч,разговариваеш,катаеш ся,из-за крыш,плач те,реж те,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С ь:превозмочь,стеречь,разговариваешь,катаешься,плачьте,режьте Без ь:из-за туч,из-за крыш
Гость:
превозмочь, стеречь, разговариваешь, катаешься, плачьте, режьте - с ь из-за туч, из-за крыш - без ь
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