даны векторы а=2i+3j+k и b=4j-2k.Вычислите a-b
Геометрия
даны векторы а=2i+3j+k и b=4j-2k.Вычислите a-b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а = (2; 3 ; 1) b = (0; 4; -2) Следовательно a - b = (2 - 0; 3 - 4; 1 - (-2)) = (2; -1; 3) = 2 * i - j + 3 * k
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