Рациональное использование техники в хозяйсве позволило высвободить 12 тракторов,сколько тракторов осталось в хозяйстве,если известно, что их было в 1,5 раза больше

Алгебра

Рациональное использование техники в хозяйсве позволило высвободить 12 тракторов,сколько тракторов осталось в хозяйстве,если известно, что их было в 1,5 раза больше

Автор: Гость