Рациональное использование техники в хозяйсве позволило высвободить 12 тракторов,сколько тракторов осталось в хозяйстве,если известно, что их было в 1,5 раза больше
Алгебра
Рациональное использование техники в хозяйсве позволило высвободить 12 тракторов,сколько тракторов осталось в хозяйстве,если известно, что их было в 1,5 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - кол-во тракторов до высвобождения: х - 2/3х = 12 1/3х = 12 х = 12 * 3 х = 36 тракторов было до высвобождения. А осталось 36 - 12 = 24 трактора. Ответ: 24 трактора.
Гость:
Пусть в хозяйстве осталось Х тракторов. Тогда сначала их было 3/2 * X = 1,5 * X. Получаем уравнение 1,5 * Х - Х = 0,5 * Х = 12, откуда Х = 12 * 2 = 24 В хозяйстве осталось 24 трактора.
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