Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5=10км пройдет пешеход за 2часа 10-5=5км/ч разница в скорости 10/5=2часа велосипедист догонит пешехода
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