Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5=10км пройдет пешеход за 2часа 10-5=5км/ч разница в скорости 10/5=2часа велосипедист догонит пешехода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В Двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т. сена, а во втор...