Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Математика

Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа в том же направлении выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехода 5 км/ч.Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Автор: Гость