На заводе 35% всех работающих - женщины, а остальные - мужчины, которых на 504 человека больше, чем женщин. Сколько всего рабочих на заводе?

Математика

На заводе 35% всех работающих - женщины, а остальные - мужчины, которых на 504 человека больше, чем женщин. Сколько всего рабочих на заводе?

Автор: Гость