На заводе 35% всех работающих - женщины, а остальные - мужчины, которых на 504 человека больше, чем женщин. Сколько всего рабочих на заводе?
Математика
На заводе 35% всех работающих - женщины, а остальные - мужчины, которых на 504 человека больше, чем женщин. Сколько всего рабочих на заводе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - кол-во рабочих на заводе: 0,35х + 0,35х = 504 0,7х = 504 х = 720 рабочих на заводе. Ответ: 720 рабочих.
Гость:
пусть всего на заводе х чел,тогда женщ--0,35х,а мужчин-0,35х+504 Составим уравнение х=0.35х+0,35х+504 х-0,7х=504 0,3х=504 х=504:0,3 х= 1680 человек
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