ЧИСЛО 56 РАЗЛОЖИТЕ НА ДВА СЛАГАЕМЫХ ТАК,ЧТОБЫ ОДНА ТРЕТЬЯ ПЕРВОГО СЛАГАЕМОГО БЫЛА РАВНА ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ВТОРОГО

Гость: Гость:

х –первое слагаемое у – второе слагаемое Составлям систему уравнений и решаем: х+у =56 х/3 = у/4 х = 56 – у (56 – у)/3 = у/4 224 – 4у – 3у = 0 224 = 7у у = 224/7 у = 32 х + 32 = 56 х = 24 Ответ: первое слагаемое 24, второе слагаемое 32, а не наоборот