ЧИСЛО 56 РАЗЛОЖИТЕ НА ДВА СЛАГАЕМЫХ ТАК,ЧТОБЫ ОДНА ТРЕТЬЯ ПЕРВОГО СЛАГАЕМОГО БЫЛА РАВНА ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ВТОРОГО
Алгебра
ЧИСЛО 56 РАЗЛОЖИТЕ НА ДВА СЛАГАЕМЫХ ТАК,ЧТОБЫ ОДНА ТРЕТЬЯ ПЕРВОГО СЛАГАЕМОГО БЫЛА РАВНА ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ВТОРОГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х –первое слагаемое у – второе слагаемое Составлям систему уравнений и решаем: х+у =56 х/3 = у/4 х = 56 – у (56 – у)/3 = у/4 224 – 4у – 3у = 0 224 = 7у у = 224/7 у = 32 х + 32 = 56 х = 24 Ответ: первое слагаемое 24, второе слагаемое 32, а не наоборот
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