какую скорость приобретает автомобиль при разгоне с ускорением 0,4 м/с2 в течение 10 с,если начальная скорость движения автомобиля была равна 10 м/с?

Физика

какую скорость приобретает автомобиль при разгоне с ускорением 0,4 м/с2 в течение 10 с,если начальная скорость движения автомобиля была равна 10 м/с?

Автор: Гость