какую скорость приобретает автомобиль при разгоне с ускорением 0,4 м/с2 в течение 10 с,если начальная скорость движения автомобиля была равна 10 м/с?
Физика
какую скорость приобретает автомобиль при разгоне с ускорением 0,4 м/с2 в течение 10 с,если начальная скорость движения автомобиля была равна 10 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
u2 = (a * t) + 10 = (0,4 * 10) + 10 = 4 + 10 = 14 м/с. Ответ: 14 м/с скорость автомобиля после ускорения.
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