Вставь пропущенные буквы и дефис.Графически обозначь условия выбора дефисного написания местоимений и наречий. Говорить по французски,по немецки,по турецки,по шведски,по голландски,по дацки,по норвежски,по латыни.скалить зубы п...

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Вставь пропущенные буквы и дефис.Графически обозначь условия выбора дефисного написания местоимений и наречий. Говорить по французски,по немецки,по турецки,по шведски,по голландски,по дацки,по норвежски,по латыни.скалить зубы по волчьи,хитрить по лисьи,топать по медвежьи,красться по кошачьи,лаять по собачьи,каркать по вороньи,прыгать по заячьи.Надеяться по пустому,выглядеть по прежнему,встретиться по хорошему,выполнить по другому,покрасить по новому.Кое где кое с кем встретиться;кое куда кое кого отправить:кое как кое что прочитать;когда нибудь о чем нибудь поболтать;где нибудь с кем нибудь увидеться;о чем то зачем то с кем то поспорить;как то что то выполнить;почему то о ком то вспомнить;где либо с кем либо обсудить какие либо вопросы;как нибудь заняться чьими нибудь проблемами.

Автор: Гость