Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60 км ехал со скоростью на 20 км/ч меньше запланированной, а затем 135 км/ч со скоростью на 30 км/ч больше запланированной. В результате на каждый из двух указанных участков пути было ...
Алгебра
Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60 км ехал со скоростью на 20 км/ч меньше запланированной, а затем 135 км/ч со скоростью на 30 км/ч больше запланированной. В результате на каждый из двух указанных участков пути было затрачено одинаковое время. Найдите скорость автомобиля на каждом из этих участков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть планова яскорость автомобиля Х. Тогда на первом участке она была равна Х - 20, тогда на втором - Х + 30. Получаем уравнение 60 135 --------- = --------- Х - 20 Х + 30 60 * (Х + 30) = 135 * (Х - 20) 60 * Х + 1800 = 135 * Х - 2700 75 * Х = 4500 Х = 4500 / 75 = 60 Итак, плановая скорость автомобиля 60 км/ч, его скорость на первом участке - 60 - 20 = 40 км/ч, а на втором участке - 60 + 30 = 90 км/ч.
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