представьте в виде суммы произведения 24*4
Математика
представьте в виде суммы произведения 24*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*4=24+24+24+24 96=96
Гость:
24*4=24+24+24+24=96 ИЛИ 24*4=96
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