что называется политическим поведением?

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По своей целевой направленности политическое поведение может быть конструктивным (способствующим нормальному функционированию политической системы) и деструктивным (подрывающим политический порядок). Политическое поведение бывает индивидуальным, групповым и массовым. Индивидуальное политическое поведение - это поступки индивида, имеющие общественно-политическое значение (практическое действие или публичное высказывание, которое выражает мнение о политиках и политике). Групповое политическое поведение связано с деятельностью политических организаций или стихийно сложившейся политической активной группы индивидов. Самыми массовыми формами политического поведения являются выборы, референдумы, митинги, демонстрации. Политическое участие. Если многообразные формы политического поведения представляют собой проявление активности всех субъектов политики, то, говоря о политическом участии, мы имеем в виду только политическое поведение личности. Политическое участие - это действия гражданина с целью повлиять на государственную политику или на выбор политических лидеров.