составить однородное предложение 1) жнёт,молотит и веет
Русский язык
составить однородное предложение 1) жнёт,молотит и веет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По полю идёт комбайн и сразу три дела делает:жнёт,молотит и веет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
ПУТЕШЕСТВУЯ ОТ УГЛИЧА ПО ВОЛГЕ НА КАТЕРЕ,РЕБЯТА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПЛЫЛИ 72 КМ,А ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ-48КМ.СКОЛЬКО ВСЕГО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ Э...
Математика
Чему равна вероятность выигрыша хотя бы одной партии в матче из двух партий у равносильного противника?
Физика
двигаясь равноускоренно тело проходит за 5с путь 30см за следующие 5с путь 80см/ определить начальную скорость и ускорение тела/ (0,01; 0,02)