Найдите число сторон выпуклого многоугольника, каждый угол которого равен 150 градусов.

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Пусть в многоугольнике N углов. Тогда, поскольку сумма углов N-угольника равна 180 * (N - 2), получаем уравнение 180 * (N - 2) = 150 * N, откуда 30 * N = 360 и N = 360 / 30 = 12.