Найдите число сторон выпуклого многоугольника, каждый угол которого равен 150 градусов.

Геометрия
Найдите число сторон выпуклого многоугольника, каждый угол которого равен 150 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в многоугольнике  N углов. Тогда, поскольку сумма углов N-угольника равна 180 * (N - 2), получаем уравнение   180 * (N - 2) = 150 * N,  откуда  30 * N = 360 и  N = 360 / 30 = 12.                
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