ПУТЕШЕСТВУЯ ОТ УГЛИЧА ПО ВОЛГЕ НА КАТЕРЕ,РЕБЯТА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПЛЫЛИ 72 КМ,А ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ-48КМ.СКОЛЬКО ВСЕГО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ,ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ КАТЕР БЫЛ В ПУТИ НА ДВА ЧАСА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В...

Математика

ПУТЕШЕСТВУЯ ОТ УГЛИЧА ПО ВОЛГЕ НА КАТЕРЕ,РЕБЯТА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПЛЫЛИ 72 КМ,А ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ-48КМ.СКОЛЬКО ВСЕГО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ,ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ КАТЕР БЫЛ В ПУТИ НА ДВА ЧАСА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В ПЕРВЫЙ?

Автор: Гость