ПУТЕШЕСТВУЯ ОТ УГЛИЧА ПО ВОЛГЕ НА КАТЕРЕ,РЕБЯТА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПЛЫЛИ 72 КМ,А ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ-48КМ.СКОЛЬКО ВСЕГО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ,ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ КАТЕР БЫЛ В ПУТИ НА ДВА ЧАСА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В...
Математика
ПУТЕШЕСТВУЯ ОТ УГЛИЧА ПО ВОЛГЕ НА КАТЕРЕ,РЕБЯТА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОПЛЫЛИ 72 КМ,А ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ-48КМ.СКОЛЬКО ВСЕГО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ,ЕСЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ КАТЕР БЫЛ В ПУТИ НА ДВА ЧАСА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В ПЕРВЫЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72-48=24км разница в расстоянии 24/2=12км/ч скорость (72+48)/12=10ч длилась экскурсия
Гость:
1)на сколько км в первый день пропліли больше чем во второй? 72-48=24 км 2)какова скорость катера? 24:2=12 км/час 3)общий проделанный путь 72+48=120 км 4)сколько часов длилась экскурсия? 120 :12=10 часов
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