Чему равна вероятность выигрыша хотя бы одной партии в матче из двух партий у равносильного противника?
Математика
Чему равна вероятность выигрыша хотя бы одной партии в матче из двух партий у равносильного противника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность проггрша обеих партий равна (1/2)² = 1/4, поэтому вероятность выигрыша хотя одной партии 1 - 1/4 = 3/4 = 0,75
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