Чему равна вероятность выигрыша хотя бы одной партии в матче из двух партий у равносильного противника?  

Математика
Чему равна вероятность выигрыша хотя бы одной партии в матче из двух партий у равносильного противника?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность проггрша обеих партий равна  (1/2)² = 1/4, поэтому вероятность выигрыша хотя одной партии  1 - 1/4 = 3/4 = 0,75
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