на столе лежат свинцовый и пробковый шарики одинакового объема. Сравните значения действующей на них силы тяжести

Физика
на столе лежат свинцовый и пробковый шарики одинакового объема. Сравните значения действующей на них силы тяжести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку плотность пробки примерно в 50 раз больше плотности свинца, то и сила тяжести, действующая на свинцовый шар, примерно в 50 раз больше силы тяжести, действующей на пробковый шар.
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