две машины выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. скорость первой машины 40 км/ч, скорость второй машины 60 км/ч. через час из этого же пункта вслед за ними выехала третья машина, которая догнала втор...
Алгебра
две машины выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. скорость первой машины 40 км/ч, скорость второй машины 60 км/ч. через час из этого же пункта вслед за ними выехала третья машина, которая догнала вторую на 2 часа позже, чем первую. найдите скорость третьей машинф.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час первая машина проехала 40 км, а вторая - 60 км. Если принять скорость третьей машины за Х, то она обгоняла первую машину со скоростью Х - 40, а вторую - со скоростью Х - 60. Получаем уравнение 60 40 --------- - --------- = 2 Х - 60 Х - 40 60 * (Х - 40) - 40 * (Х - 60) --------------------------------- = 2 (Х - 60) * (Х - 40) 20 * Х ----------------------- = 2 (Х - 60) * (Х - 40) (Х - 60) * (Х - 40) = 10 * Х Х² - 110 * Х + 2400 = 0 Х₁ = 30 (не подходит) Х₂ = 80 Итак, скорость третьей машины 80 км/ч.
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