две машины выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. скорость первой машины 40 км/ч, скорость второй машины 60 км/ч. через час из этого же пункта вслед за ними выехала третья машина, которая догнала втор...

Алгебра

две машины выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. скорость первой машины 40 км/ч, скорость второй машины 60 км/ч. через час из этого же пункта вслед за ними выехала третья машина, которая догнала вторую на 2 часа позже, чем первую. найдите скорость третьей машинф.

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