периметр прямоугольника равен 64 см. Найдите его стороны, если они относятся к 1:3

Гость: Гость:

Р=2(а+в) а+в=Р/2=64/2=32 сумма двух сторон так как у нас 4 части(1+3=4), то найдем одну часть 32/4=8, ⇒ 1*8=8см одна сторона 3*8=24см вторая сторона