периметр прямоугольника равен 64 см. Найдите его стороны, если они относятся к 1:3

Геометрия
периметр прямоугольника равен 64 см. Найдите его стороны, если они относятся к 1:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) а+в=Р/2=64/2=32 сумма двух сторон так как у  нас 4 части(1+3=4), то найдем одну часть 32/4=8, ⇒ 1*8=8см одна сторона 3*8=24см вторая сторона
Гость:
х - одна сторона 3х - другая сторона х+3х=32 (полупериметр) х=8 (см) - одна сторона 8*3=24 (см) - другая сторона
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