Из проволки длиной 96 см изготовили конструкцию куба. Найдите объем куба

Математика
Из проволки длиной 96 см изготовили конструкцию куба. Найдите объем куба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У куба 12 ребер, поэтому длина ребра  96 / 12 = 8 см. Тогда объем куба  V = 8³ = 512 см³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
разместите на трёх грузовеках 7 полных бочек,7 бочек наполненых на половину и семь пустых бочек,чтобы на всех грузовеках был оденаковый по массе груз.
Ответить
Геометрия
периметр прямоугольника равен 64 см. Найдите его стороны, если они относятся к 1:3
Ответить
Алгебра
две машины выехали одновременно из одного пункта и едут в одном направлении. скорость первой машины 40 км/ч, скорость второй машины 60 км/ч. через ...
Ответить
Физика
на столе лежат свинцовый и пробковый шарики одинакового объема. Сравните значения действующей на них силы тяжести
Ответить
Биология
Что- нибудь про корень и его значение
Ответить