Из проволки длиной 96 см изготовили конструкцию куба. Найдите объем куба
Математика
Из проволки длиной 96 см изготовили конструкцию куба. Найдите объем куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У куба 12 ребер, поэтому длина ребра 96 / 12 = 8 см. Тогда объем куба V = 8³ = 512 см³
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