Путешественник должен был проехать расстояние 320 км. 1/2 этого расстояния он проехал на автомобиле, а 1/4 оставшегося пути проехал на мотоцикле. Какое расстояние путешественник проехал на мотоцикле?

Математика

Путешественник должен был проехать расстояние 320 км. 1/2 этого расстояния он проехал на автомобиле, а 1/4 оставшегося пути проехал на мотоцикле. Какое расстояние путешественник проехал на мотоцикле?

Автор: Гость