Путешественник должен был проехать расстояние 320 км. 1/2 этого расстояния он проехал на автомобиле, а 1/4 оставшегося пути проехал на мотоцикле. Какое расстояние путешественник проехал на мотоцикле?
Математика
Путешественник должен был проехать расстояние 320 км. 1/2 этого расстояния он проехал на автомобиле, а 1/4 оставшегося пути проехал на мотоцикле. Какое расстояние путешественник проехал на мотоцикле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320:2=160км на автомобиле. 160:4=40км на мото
Гость:
расстояние 320км. на автомобиле проехал 1/2*320=160км. 1/4 оставшегося пути проехал на мотоцикле. оставшийся путь 320-160=160км. 1/4*160=40км. на мотоцикле проехал 40км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
найти число, которое при делении на 2 даёт остаток 1,на3-2,на4-3,на5-4,на6-5,на7-6,на8-7,на9-8,на10-9.
Математика
разместите на трёх грузовеках 7 полных бочек,7 бочек наполненых на половину и семь пустых бочек,чтобы на всех грузовеках был оденаковый по массе груз.