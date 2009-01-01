в ряд записано 13 девяток,поставте между ними знаки +,-,: и скобки так,чтобы ответ был 2009
Математика
в ряд записано 13 девяток,поставте между ними знаки +,-,: и скобки так,чтобы ответ был 2009
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999 + 999 + 99 : 9 + 99 - 99 = 2009
Гость:
99:9+999+999-99+99=2009
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