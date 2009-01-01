Помогите решить задачу!!!!Папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда,когда папе было столько лет,сколько маме сейчас.Сколько же сейчас лет маме  и сколько лет папе,если вместе им сейчас 77 лет!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

папе сейчас х лет. тогда маме 77-х лет. разница в возрасте х-(77-х)=2х-77. значит, папе было столько же, сколько сейчас маме, т.е. 77-х лет, 2х-77 лет назад. а маме тогда было (77-х)-(2х-77)=154-3х лет. а это в 2 раза меньше, чем папе сейчас. значит, х=2(154-3х) х=308-6х 7х=308 х=44 папе сейчас 44 года, а маме 77-44=33 года.