Помогите решить задачу!!!!Папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда,когда папе было столько лет,сколько маме сейчас.Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе,если вместе им сейчас 77 лет!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!...
География
Помогите решить задачу!!!!Папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда,когда папе было столько лет,сколько маме сейчас.Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе,если вместе им сейчас 77 лет!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
папе сейчас х лет. тогда маме 77-х лет. разница в возрасте х-(77-х)=2х-77. значит, папе было столько же, сколько сейчас маме, т.е. 77-х лет, 2х-77 лет назад. а маме тогда было (77-х)-(2х-77)=154-3х лет. а это в 2 раза меньше, чем папе сейчас. значит, х=2(154-3х) х=308-6х 7х=308 х=44 папе сейчас 44 года, а маме 77-44=33 года.
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