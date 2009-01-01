Человек спускается по движущемуся вниз эскалатору 5 минут, по движущемуся вверх - 8 минут. Сколько времени понадобится человеку, чтобы спуститься по стоящему эскалатору?
Физика
Человек спускается по движущемуся вниз эскалатору 5 минут, по движущемуся вверх - 8 минут. Сколько времени понадобится человеку, чтобы спуститься по стоящему эскалатору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А - собственная скорость пассажира, а В - скорость эскалатора (в расстояниях за минуту). Получаем систему уравнений А + В = 1/5 А - В = 1/8 Cложив эти уравнения, получаем 2 * А = 1/5 + 1/8 = 13/40 или А = 13/80 Итак, пассажир спускается по стоящему эскалатору за 80/13 минуты или примерно за 6 минут 10 секунд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите решить задачу!!!!Папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда,когда папе было столько лет,сколько маме сейчас.Сколько же сейчас лет м...
Математика
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 м, в нём осталось С м. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала.
Математика