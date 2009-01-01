Человек спускается по движущемуся вниз эскалатору 5 минут, по движущемуся вверх - 8 минут. Сколько времени понадобится человеку, чтобы спуститься по стоящему эскалатору?

Физика
Человек спускается по движущемуся вниз эскалатору 5 минут, по движущемуся вверх - 8 минут. Сколько времени понадобится человеку, чтобы спуститься по стоящему эскалатору?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А - собственная скорость пассажира, а В - скорость эскалатора (в расстояниях за минуту). Получаем систему уравнений А + В = 1/5 А - В = 1/8 Cложив эти уравнения, получаем  2 * А = 1/5 + 1/8 = 13/40  или  А = 13/80 Итак, пассажир спускается по стоящему эскалатору за 80/13 минуты или примерно за 6 минут 10 секунд.  
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