Зробіть фонетичний розбір слів: куща тижня соняшника
Қазақ тiлi
Зробіть фонетичний розбір слів: куща тижня соняшника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
куща кущ - корінь, а - закінчення тижня тиж - корінь, н - суфікс, я - закінчення соняшника соняш - корінь, н,ик - суфікси, а- закінчення
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