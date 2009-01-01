Зробіть фонетичний розбір слів: куща тижня соняшника

Қазақ тiлi
Зробіть фонетичний розбір слів: куща тижня соняшника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
куща кущ - корінь, а - закінчення   тижня тиж - корінь, н - суфікс, я - закінчення   соняшника соняш - корінь, н,ик - суфікси, а- закінчення
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