Поезд,движущийся со скоростью 36км/ч останавливается в течении 1минуты.Вычислить ускорение.

Физика
Поезд,движущийся со скоростью 36км/ч останавливается в течении 1минуты.Вычислить ускорение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение вычисляется по формуле  a = (V1 - V0) / t. В данном случае  V1 = 0 ,   V0 = 36 км/ч = 10 м/c ,    t =  1 мин = 60 с, поэтому a = (0 - 10) / 60 = - 1/6 м/c² ≈ -0,167 м/c²  
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